Водитель скорой помощи пострадал от атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Водитель машины скорой помощи получил минно-взрывную травму и обратился в больницу после взрыва беспилотника, запущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по селу Бессоновка Белгородской области. Об этом 25 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В момент атаки дрона мужчина находился возле служебного автомобиля.



«После оказания необходимой помощи он отпущен на амбулаторное лечение», — уточнил глава Белгородской области.



Атакам со стороны боевиков киевского режима подверглись и другие населенные пункты региона. В городе Шебекино из-за взрывов трех дронов повреждения получили автомобили и здания. В селе Тишанка Волоконовского района от сбросов взрывных устройств с беспилотника пострадали частные домовладения, а в селе Казинка под удары БПЛА попали трактор и храм.

Ранее, 24 марта, стало известно о том, что в Белгородской области скончалась женщина, получившая ранения в результате атаки беспилотника ВСУ по легковому автомобилю.