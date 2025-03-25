Автоэксперт дал советы по подготовке автомобиля к весне

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к весне.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 5 марта, специалист отметил, что не заниматься подготовкой машины к летнему периоду можно, только если она в нормальном техническом состоянии, если вовремя проводится техосмотр и меняется масло.

«Шины, конечно, надо поменять, но это и так все знают», — сказал эксперт.

По его словам, специальной подготовки современные автомобили не требуют. Так, щетки меняются по факту износа, а мыть машину нужно в любое время года. Между тем после зимы следует тщательно прочистить салон и хорошо отмыть кузов. Масло стоит менять по пробегу. Главное — всё делать своевременно и без спешки.

24 марта эксперт Александр Смит назвал защиту кузова автомобиля обязательной процедурой с наступлением весны. Он пояснил, что после зимы на поверхности машины остаются следы от реагентов и соли, которыми посыпают дороги, пишет RT. Также следует осмотреть кузов на наличие сколов или царапин и своевременно их устранить.

В декабре Pravda.Ru писала, что обнаружение пятен под автомобилем может быть тревожным сигналом. Как рассказала эксперт Юлия Трушкова, протекать может моторное масло, трансмиссионная или тормозная жидкости, а также антифриз. Важно определить место утечки, а затем проверить уровень всех технических жидкостей в автомобиле. Быстрое выявление проблемы поможет избежать серьезных поломок.