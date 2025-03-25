ООН приветствует договоренности России и США по Черному морю

ООН приветствует договоренности России, США и Украины по Черному морю. Об этом 25 марта сообщил на брифинге представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы видели два заявления, которые, очевидно, приветствуются», — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что ООН считает преждевременным делиться какой-либо информацией о своем участии в обеспечении безопасности судоходства в Черном море.

«Пока слишком рано делиться какой-то дополнительной информацией», — сказал представитель генсека.

В этот же день в ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Америка будет продолжать содействовать переговорам между РФ и Украиной с целью мирного урегулирования конфликта.

Ранее 25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прежде всего на переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.

Министр отметил, что это уже не первая попытка. Он напомнил, что первая была предпринята в июле 2022 года, когда генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали с представителями российских и украинских структур общий пакет.