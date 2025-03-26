Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Сийярто призвал ЕС не вмешиваться в переговоры России и США по Украине
Экономика
Число производителей БПЛА и их компонентов в МСП за три года выросло в два раза
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Защита блогера Блиновской обжаловала приговор

На кинозаводе «Москино» установили самый большой в России экран для визуальных эффектов

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На территории кинозавода «Москино» на Рязанском проспекте установили самый большой в России экран для создания визуальных эффектов любой сложности. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Проект откроет новые возможности для индустрии, упростит многие рабочие процессы и снизит затраты. Площадь огромного экрана превышает 300 кв. м», — рассказала Сергунина.

Конструкция из светодиодных дисплеев, по форме похожая на шайбу, позволит съемочным группам не зависеть от времени года и погодных условий. Им не нужно будет выезжать в другие локации, менять декорации, использовать компьютерную графику. Для каждой сцены будут подбирать фоны и визуальные образы, которые актеры увидят сразу.

Создатель оборудования — флагманский резидент кинозавода «Москино». Это студия по производству полнометражных картин, сериалов, рекламных роликов и музыкальных клипов. На ее счету более 500 проектов, среди которых — «Челюскин. Первые» и «Красный шелк».

«Мы называем эту конструкцию „шайбой“. Внутри нее можно создавать эффекты любой сложности, которые на экране кинотеатра будут выглядеть натурально. Сама технология для России уникальная, и мы рады, что нам удалось эту задумку реализовать», — отметил основатель студии Юрий Ярушников.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025