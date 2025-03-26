На кинозаводе «Москино» установили самый большой в России экран для визуальных эффектов
- Новости
- Страна
- На кинозаводе «Москино» установили самый большой в России экран для визуальных эффектов
На территории кинозавода «Москино» на Рязанском проспекте установили самый большой в России экран для создания визуальных эффектов любой сложности. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Проект откроет новые возможности для индустрии, упростит многие рабочие процессы и снизит затраты. Площадь огромного экрана превышает 300 кв. м», — рассказала Сергунина.
Конструкция из светодиодных дисплеев, по форме похожая на шайбу, позволит съемочным группам не зависеть от времени года и погодных условий. Им не нужно будет выезжать в другие локации, менять декорации, использовать компьютерную графику. Для каждой сцены будут подбирать фоны и визуальные образы, которые актеры увидят сразу.
Создатель оборудования — флагманский резидент кинозавода «Москино». Это студия по производству полнометражных картин, сериалов, рекламных роликов и музыкальных клипов. На ее счету более 500 проектов, среди которых — «Челюскин. Первые» и «Красный шелк».
«Мы называем эту конструкцию „шайбой“. Внутри нее можно создавать эффекты любой сложности, которые на экране кинотеатра будут выглядеть натурально. Сама технология для России уникальная, и мы рады, что нам удалось эту задумку реализовать», — отметил основатель студии Юрий Ярушников.