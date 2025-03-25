В Госдуме оценили необходимость прямых переговоров с Украиной

Россия и США являются основными переговорщиками, а Украина будет исполнять то, что ей прикажут «старшие товарищи». Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил во вторник, 25 марта, отвечая на вопрос о вероятности прямых переговоров Москвы с Киевом.

«Я не вижу существенной необходимости в переговорах России и Украины, потому что американцы проводят переговоры с Украиной по усеченному кругу вопросов, и, наверное, они их знакомят с теми вопросами, которые обсуждались на российско-американской встрече», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

Ранее 25 марта в Белом доме сообщили, что в ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море, передает НСН.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прежде всего на переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море, сообщается на сайте kp.ru.

Министр отметил, что это уже не первая попытка обговорить эту тему. Он напомнил, что первая была предпринята в июле 2022 года, когда генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали с представителями российских и украинских структур общий пакет договоренностей.