Врач назвала болезнь, на которую указывает «кашель курильщика»

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что «кашель курильщика» может указывать на наличие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

В беседе с aif.ru во вторник, 25 марта, специалист отметила, что к первым признакам болезни относятся кашель с мокротой и одышка.

«Многие считают это безобидным следствием курения. Однако это первый звонок к развитию тяжелого заболевания», — предупредила Чернышова.

По словам врача, развиться ХОБЛ может из-за работы с пылью или другими вредными частицами в воздухе. Также к таким последствиям может привести недостаточное питание и дефицит витамина С.

Пациентам с таким диагнозом специалист посоветовала бросить курить, причем делать это необходимо на любой стадии заболевания. Также человек должен много двигаться, заниматься физическим трудом и, конечно, получать адекватное лечение, соблюдать рекомендации врача.

24 марта адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что актер выйдет из колонии 9 апреля. По его словам, у Ефремова диагностирована ХОБЛ, поэтому он сразу после освобождения отправится на лечение, пишет НСН. По его словам, ему тяжело дышать, приезжали врачи-пульмонологи, но в условиях ФСИН нет базы для оказания помощи, уточняет сайт kp.ru. Он добавил, что недостаток внимания к обструктивной болезни легких чревато очень плачевными последствиями, пишет Life.ru.

Ранее в тот день суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве в 2020 году, сообщает RT. Ефремов рулем внедорожника выехал на встречку и врезался в фургон под управлением курьера Сергея Захарова, который умер в больнице от полученных травм, отмечает 360.ru.