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Врач назвала болезнь, на которую указывает «кашель курильщика»

Врач Чернышова: «кашель курильщика» может говорить о ХОБЛ
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Фото: Global Look Press/Alicia Windzio
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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что «кашель курильщика» может указывать на наличие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

В беседе с aif.ru во вторник, 25 марта, специалист отметила, что к первым признакам болезни относятся кашель с мокротой и одышка.

«Многие считают это безобидным следствием курения. Однако это первый звонок к развитию тяжелого заболевания», — предупредила Чернышова.

По словам врача, развиться ХОБЛ может из-за работы с пылью или другими вредными частицами в воздухе. Также к таким последствиям может привести недостаточное питание и дефицит витамина С.

Пациентам с таким диагнозом специалист посоветовала бросить курить, причем делать это необходимо на любой стадии заболевания. Также человек должен много двигаться, заниматься физическим трудом и, конечно, получать адекватное лечение, соблюдать рекомендации врача.

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24 марта адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что актер выйдет из колонии 9 апреля. По его словам, у Ефремова диагностирована ХОБЛ, поэтому он сразу после освобождения отправится на лечение, пишет НСН. По его словам, ему тяжело дышать, приезжали врачи-пульмонологи, но в условиях ФСИН нет базы для оказания помощи, уточняет сайт kp.ru. Он добавил, что недостаток внимания к обструктивной болезни легких чревато очень плачевными последствиями, пишет Life.ru.

Ранее в тот день суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве в 2020 году, сообщает RT. Ефремов рулем внедорожника выехал на встречку и врезался в фургон под управлением курьера Сергея Захарова, который умер в больнице от полученных травм, отмечает 360.ru.

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