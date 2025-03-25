Во Франции назвали убийства военкоров из РФ попыткой Киева запугать журналистов

Киев придерживается идеи заставить российских журналистов замолчать, убив одних и напугав остальных. Об этом в беседе с «Известиями» заявила французская военная журналистка Кристель Неан.

Она назвала убийство Вооруженными силами Украины (ВСУ) корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне специальной военной операции (СВО) хладнокровным и заранее спланированным.

«Журналисты рассказывают, что происходит на самом деле, они работает с обеих сторон, рассказывают и освещают военные преступления украинской армии, показывают истинное лицо ВСУ. <…> Это очень раздражает Киев. И их идея — заставить журналистов замолчать, убив одних и напугав остальных. Они надеются, что другие журналисты предпочтут молчать, решив, что так будет безопаснее. Такой вот способ скрыть истину», — указала Неан.

Журналистка добавила, что местоположение съемочной группы, очевидно, кто-то передал ВСУ, в них стреляли не по ошибке.

О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

В этот же день также в зоне СВО погибли оператор Панов и водитель съемочной группы Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком.