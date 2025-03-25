Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Водитель скорой помощи пострадал от атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Мир
СМИ сообщили о задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин
Общество
Путин присвоил Михалковой, Аверину и Олешко звания народных артистов России
Общество
Путин наградил медалью спасшую детей из пожара школьницу из Томской области
Общество
Комиссия СПЧ назвала неслучайным удар по российским журналистам в зоне СВО
Мир
Два самолета группы Patrouille de France столкнулись на востоке Франции
Общество
В МИД РФ заявили о невозможности передачи ЗАЭС или контроля над ней Украине
Общество
РФ и США согласовали перечень попадающих под мораторий на удары энергообъектов
Мир
В Австрии назвали важным шагом обсуждение отмены санкций делегациями России и США
Общество
На телебашне Симферополя разместили фото корреспондента «Известий» Федорчака
Политика
В Госдуме оценили необходимость прямых переговоров с Украиной
Армия
Путин присвоил почетные наименования полку и двум бригадам ВС РФ
Общество
Госдума в первом чтении одобрила взыскание долгов по налогам без суда
Мир
В Кремле заявили о продолжении работы России и США по достижению мира
Мир
ООН приветствует договоренности России и США по Черному морю
Мир
Число задержанных участников протестов в Турции превысило 1,4 тыс.
Мир
Трамп назвал «несущественным сбоем» утечку данных об ударах по Йемену

В РФ уличили киевский режим в позиции «каждый сам за себя»

0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет смерти солдат ВСУ, попавших в окружение под Курском, поскольку те стали свидетелями позора украинского командования.

В беседе с aif.ru во вторник, 25 марта, он подчеркнул, что Зеленскому наплевать на жизни солдат, поскольку официальная версия киевского режима: никакого окружения нет.

«Командование не хочет искать какой-то компромисс в решении этой проблемы, у них принцип — каждый сам за себя», — сказал он.

Победа в Судже: как продвижение в Курской области меняет расклад на переговорах и ситуацию на фронте
Освобождение города от ВСУ стало поражением не только киевского режима, но всего блока НАТО

24 марта украинский солдат записал предсмертное видеообращение, попав в окружение в районе села Гуево в Курской области. Боец ВСУ признался, что оказался в безвыходной ситуации, попав «в окружение без надежды на спасение», отмечает 360.ru.

Тогда же сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 260 военнослужащих. Кроме того, российская армия уничтожила танк и боевую машину пехоты (БМП).

В тот же день Владимир Рогов, комментируя картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского, заявил, что ее наличие там является признаком шизофрении и агонии. По его словам, Зеленский в буквальном смысле «вытирает ноги» о мирные инициативы американского президента Дональда Трампа и его намерение прекратить украинский конфликт, пишет RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фото Зеленского на фоне горящего Кремля иллюстрацией его духовного развития. Песков добавил, что выбор такого фона в любом случае не красит ни тех, кто позирует, ни тех, кто снимает, ни тех, кто публикует подобные снимки, сообщает ИА Регнум.

Фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем и Мавзолеем разместил американский журнал Time. По информации издания, картина висит в отдельной комнате рядом с кабинетом президента Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025