Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет смерти солдат ВСУ, попавших в окружение под Курском, поскольку те стали свидетелями позора украинского командования.

В беседе с aif.ru во вторник, 25 марта, он подчеркнул, что Зеленскому наплевать на жизни солдат, поскольку официальная версия киевского режима: никакого окружения нет.

«Командование не хочет искать какой-то компромисс в решении этой проблемы, у них принцип — каждый сам за себя», — сказал он.

24 марта украинский солдат записал предсмертное видеообращение, попав в окружение в районе села Гуево в Курской области. Боец ВСУ признался, что оказался в безвыходной ситуации, попав «в окружение без надежды на спасение», отмечает 360.ru.

Тогда же сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 260 военнослужащих. Кроме того, российская армия уничтожила танк и боевую машину пехоты (БМП).

В тот же день Владимир Рогов, комментируя картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского, заявил, что ее наличие там является признаком шизофрении и агонии. По его словам, Зеленский в буквальном смысле «вытирает ноги» о мирные инициативы американского президента Дональда Трампа и его намерение прекратить украинский конфликт, пишет RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фото Зеленского на фоне горящего Кремля иллюстрацией его духовного развития. Песков добавил, что выбор такого фона в любом случае не красит ни тех, кто позирует, ни тех, кто снимает, ни тех, кто публикует подобные снимки, сообщает ИА Регнум.

Фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем и Мавзолеем разместил американский журнал Time. По информации издания, картина висит в отдельной комнате рядом с кабинетом президента Украины.