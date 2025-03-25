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Россия осудила удары Израиля по территории Сирии

Дмитрий Полянский: Израиль должен вывести подразделения с сирийских территорий
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Фото: REUTERS/MUSSA ISSA QAWASMA
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Россия осуждает удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Сирии и призывает к выводу войск с территории страны. Об этом 25 марта заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Решительно осуждаем удары ЦАХАЛ, по итогам которых только за последние дни на юге провинции Хомс убито и ранено более 20 человек», — пояснил он.

Полянский также призвал Израиль снова начать соблюдать обязательства по соглашению о разъединении от 1974 года и вывести военные подразделения с занятых сирийских территорий.

По словам российского дипломата, своими действиями Израиль перечеркивает готовность нового сирийского руководства налаживать мирные отношения с соседними государствами.

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Ранее, 11 марта, вооруженные силы Израиля нанесли удары по военным объектам в провинции Деръа на юге Сирии. Направлены атаки были на сирийские подразделения, расположенные в населенных пунктах.

Атаки Израиля по территории Сирии усилились после смены власти в арабской республике в декабре 2024 года. С того времени силы ЦАХАЛ наносят удары по военным объектам на территории Сирии.

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