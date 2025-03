Российский банк вошел в Top 500 Banking Brands

«Сбер» вошел в первую сотню рейтинга Top 500 Banking Brands, составленном журналом Brand Finance.

Судя по списку, «Сбер» занял в нем 78 место. «Ему доверяют почти 110 млн частных и 3,3 млн корпоративных клиентов — именно это позволяет «Сберу» входить в число ведущих банковских брендов мира», — прокомментировали в банке.

Топ-10 рейтинга заняли китайские и американские банки: ICBC, ChinaConstruction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of America и другие.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, «Сбер» — это крупнейший мировой бигтех, который создает инновационные решения для разных аспектов жизни».«Десятки научных подразделений работают в компании над сотнями высокотехнологичных проектов и прикладных исследований в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности, блокчейна, робототехники и многих других. Эти проекты позволяют преобразовывать накопленные знания в передовые технологии и продукты, что позволяет нам оставаться самым дорогим брендом среди российских финансовых институтов», — подчеркнул Ведяхин.

Кроме того, в актуальном списке 25 Most Valuable Bank Brands in Europe от Brand Finance «Сбер» занял 22 место. В Европе «Сбер» опередил такие банки, как норвежский DNB, итальянский UniCredit и нидерландский ABN AMRO.