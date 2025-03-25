Дмитриев указал на новые возможности для РФ в возобновлении черноморской сделки

Возобновление черноморской инициативы откроет новые возможности для России. Об этом 25 марта заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что совместная работа стран в рамках инициативы поможет обеспечить зерном более 100 млн человек по всему миру.

«Мы приветствуем шаги по возобновлению черноморской зерновой инициативы (Black Sea Grain Initiative), ранее обеспечивавшей экспорт зерна через Черное море», — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, администрация экс-президента США Джо Байдена саботировала и не выполняла требования РФ, которые были согласованы с ООН, что привело к срыву сделки в 2023 году.

На данный момент выполнение требований со стороны Запада поспособствует не только укреплению позиций России как ключевого поставщика продовольствия, но и подтвердит принцип того, что ограничения не должны распространяться на такой вид экспорта.

Как России, так и США возобновление черноморской инициативы позволит не только внести гуманитарный вклад, но и достичь стратегических успехов, добавил Дмитриев.

Ранее в этот день в Кремле сообщили, что РФ и США условились работать над реализацией черноморской инициативы, которая предполагает, что в Черном море будет обеспечиваться безопасность судоходства, и использования коммерческих судов в военных целях не допустят.