28 марта — Всемирный день историка: как появился праздник, традиции, поздравления

Ежегодно 28 марта в России отмечается Всемирный день историка, посвященный специалистам, которые изучают события и культуру прошлого на основе различных источников. В 2025 году он выпадает на пятницу. О том, как появилось торжество и какие традиции с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Всемирный день историка в 2025 году — что это за праздник

Всемирный день историка — праздник с русскими корнями. Отмечать его в 2006 году предложили члены Российского исторического общества, чтобы подчеркнуть важность изучения прошлого для дальнейшего развития государства. Инициативу поддержали как сами виновники торжества, так и простые граждане, и вскоре в календаре появилась новая праздничная дата.

Попытки осмыслить и систематизировать прошлое предпринимались в России во все времена. Так, история зарождения Древнерусского государства описана в летописи XII века под названием «Повесть временных лет». Более поздние события также фиксировались в летописях, которые велись в крупных монастырях. В 1674 году архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель составил первое историческое учебное пособие — «Синопсис». Оно представляло собой сборник летописей и сказаний в литературной обработке.

Тем не менее до начала XVIII века изучению истории в России не придавали особого значения, она даже не входила в число обязательных школьных предметов. Преподавать ее детям начали в 1705 году в гимназии пастора Эрнста Глюка в Москве, а затем в санкт-петербургской школе Феофана Прокоповича.

В 1786 году история официально вошла в перечень школьных дисциплин. Однако преподаватели столкнулись с серьезной проблемой — на тот момент в стране не было ни одного утвержденного учебника по этому предмету. На книжных полках можно было найти «Историю Российскую» Василия Татищева и труды иностранных ученых, но для занятий они не подходили. Поэтому учителя часто ориентировались на собственные знания и тестировали учеников в формате «вопрос – ответ».

При Екатерине II началась разработка русского учебного пособия по истории на основе зарубежных учебников. Императрица активно участвовала в его создании, однако готовый продукт так и не увидела — «Краткая Российская история, изданная в пользу народных училищ» вышла в 1799 году, через три года после ее смерти.

Публикация первого российского учебника дала толчок к написанию других учебных пособий. Настоящим «хитом» XIX столетия стали «Краткие очерки русской истории» профессора Дмитрия Иловайского, вышедшие в 1860 году. Книга переиздавалась свыше 40 раз и более полувека сохраняла актуальность для учебных заведений страны.

После 1917 года молодая советская власть начала пересмотр царской системы образования. Дореволюционная Россия была объявлена жестоким колонизатором и «тюрьмой народов», а ее история оказалась фактически отменена. Главным идеологом этого выступал академик Михаил Покровский, считавший историю «политикой, опрокинутой в прошлое». В итоге к 1920-м годам история исчезла из программы школ и вузов, а на ее место пришло обществознание с включением сжатых сведений о важных событиях прошедших эпох.

Однако вскоре стало очевидно, что подход Покровского не только не актуален, но и вреден. В 1934 году история вернулась в школы и университеты, а ее изучение стало важным направлением государственной политики. С этого момента началась популяризация истории в стране. В 1950-х годах появились новые, более полные учебники, а 1970-х годах начали открываться исторические спецкурсы, факультативы и профильные учебные заведения.

Сегодня изучение истории и сохранение памяти о событиях прошлого играют важную роль в жизни нашей страны и воспитании молодого поколения. В 2022 году президент РФ Владимир Путин в телеграмме участникам Первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» подчеркнул важность изучения истории.

«Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяют делать верные выводы из прошлого», — написал он.

Традиции на Всемирный день историка – 2025

В честь Всемирного дня историка в России проводятся различные просветительские и культурные мероприятия. В этот день организуют лекции, семинары, конференции, форумы и дискуссии, во время которых исследователи могут обменяться опытом и мнениями. Музеи и выставочные центры готовят экспозиции, посвященные тем или иным эпохам и историческим деятелям. Для детей и школьников организуют увлекательные занятия, викторины и конкурсы, помогающие укрепить знания истории.

Всемирный день историка 28 марта 2025 года — поздравления

В честь Всемирного дня историка «Известия» подготовили примеры поздравлений для виновников торжества:

«Поздравляю со Всемирным днем историка! Пусть завеса тайны, скрывающая прошлое, не станет для тебя преградой, а яркие находки ведут к новым удивительным открытиям. Желаю тебе ясного ума, вдохновения, терпения и успеха в научных изысканиях!»

«Уважаемые историки, от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы — хранители нашего прошлого и летописцы настоящего. Благодаря вам мы точно знаем, откуда пришли и куда стремимся. Желаем вам невероятных открытий, плодотворной работы, воплощения всех идей и стремлений!»

«Поздравляю всех причастных со Всемирным днем историка! Пусть в вашей работе всегда будет место новым идеям, открытиям, вопросам и неожиданным находкам. Желаю вам крепкого здоровья, признания коллег, благодарных учеников и успешной научной деятельности!»

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