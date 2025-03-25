США и Украина договорились разработать механизм запрета ударов по энергообъектам

В ходе переговоров в Эр-Рияде США и Украина договорились о совместной разработке механизма запрета ударов по объектам энергоинфраструктуры РФ и Украины. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома 25 марта.

«США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президентов Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины», — говорится в сообщении.

Также в ходе переговоров США и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море и исключить использование коммерческих судов в военных целях.



Ранее 25 марта в Белом доме сообщили о том, что США и РФ приняли решение разработать совместные меры по договоренности об отказе от ударов по энергетическим объектам. Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись 24 марта. Они длились 12 часов.