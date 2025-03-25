Власти Ставрополья увеличили расходы на закупку лекарств
Власти Ставропольского края направили 5 млрд рублей на закупку лекарств в текущем 2025 году. Это на 25% больше по сравнению с годом ранее, заявил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях во вторник, 25 марта.
«Впервые предусмотрели средства для обеспечение лечебного питания больных, имеющих статус «паллиативный пациент». На эти цели будет выделено свыше 100 млн рублей», — сказал глава региона.
По его словам, 234 млн рублей направят на поддержку ставропольцев с сахарным диабетом. Также будут выделены дополнительные средства на соцподдержку граждан с злокачественными новообразованиями и препараты для льготников, пишет ИА StavropolMedia.
Как подчеркнул Владимиров, в регионе продолжат работать над комплексным подходом к закрытию потребностей жителей в лекарствах и их своевременному получению.
Ранее в марте «Известия» писали, что региональным бюджетам будут выделять дополнительное финансирование на закупку лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями. Такой законопроект одобрил кабмин.