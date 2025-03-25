Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) мешают продвижению процесса мирного урегулирования конфликта, но не смогут его остановить. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил во вторник, 25 марта.

Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ во время переговоров США и России продолжили удары по объектам энергетической инфраструктуры, сообщается на сайте kp.ru. ВСУ ударили по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае на фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает ИА Регнум.

«Вопрос 30-дневного прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры уже несколько раз нарушался. Думаю, что на последних переговорах обсуждались вопросы контроля за такими нарушениями», — сказал Чепа в беседе с Lenta.Ru.

При этом парламентарий подчеркнул, что мирное соглашение всё равно будет, и чем больше оно откладывается, тем более болезненным оно будет для Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» Курской области. Он навал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с нею мир в настоящее время не получается.

В контексте текущей ситуации Лавров подчеркнул важность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что именно США обладают реальным влиянием на принятие решений на Украине, что делает их участие в переговорах критически важным, пишет Pravda.Ru.