Путин предложил рассмотреть расширение использования «Пушкинской карты»
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству 25 марта предложил рассмотреть возможность расширения использования «Пушкинской карты».
В ходе заседания директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный заявил, что все члены президиума совета обратились на имя главы правительства с предложением, чтобы по «Пушкинской карте» можно было также посещать цирки. Он напомнил, что на сегодняшний день программа не распространяется на цирковое искусство.
«Что касается расширения возможностей «Пушкинской карты» — ну конечно, посмотрим. Посмотрим обязательно», — ответил на предложение Запашного президент.
Ранее в этот день Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле наградил молодых деятелей культуры, а также вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей за 2024 год.
День работника культуры отмечается ежегодно 25 марта. Он посвящен деятелям искусства, представителям творческих профессий, сотрудникам музеев, театров, концертных залов, библиотек и другим специалистам, деятельность которых направлена на сохранение и приумножение культурного наследия России.