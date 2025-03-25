США и РФ разработают меры по договоренности об отказе от ударов по энергообъектам
США и РФ решили разработать меры по договоренности президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа об отказе от ударов по энергетическим объектам РФ и Украины. Об этом 25 марта сообщили в Белом доме.
«США и Россия решили разобрать меры по договоренности Трампа и Путина об отказе от ударов по энергетическим объектам РФ и Украины», — говорится в сообщении.
В заявлении Белого дома также уточняется, что США «согласились помочь» России восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, а также обеспечивать безопасное судоходство в Черном море и исключать применение там силы.
«Соединенные Штаты продолжат содействовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Эр-Рияде», — отметили в Белом доме.
Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись 24 марта. Они длились 12 часов.
Член делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал встречу как непростой, но полезный диалог. По его словам, в ходе переговоров стороны затронули множество проблем, однако решить удалось не все.