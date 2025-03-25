Лавров заявил о желании США наладить челночную дипломатию в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта рассказал о желании США посадить делегации России и Украины во время проведения переговоров в Эр-Рияде в соседние комнаты для челночной дипломатии.
«Ощущалось, что американцы хотят как бы посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними челночную дипломатию осуществлять. И какой-то выдать единый текст», — отметил министр в интервью Первому каналу.
Ранее 25 марта Лавров заявил, что бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, когда настаивал на вхождении Украины в состав НАТО. Этими действиями он отказался от диалога с Россией и начал создавать для нее угрозы.
В этот же день министр иностранных дел России отметил, что европейские лидеры проявляют несостоятельность, рассуждая о возможности отправки своих миротворцев на Украину.