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В Китае определили самый безопасный автомобиль

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Фото: Xiaomi
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Электрический седан Xiaomi SU7 признан самым безопасным автомобилем в Китае. По итогам краш-тестов он набрал пять баллов из пяти, а его средняя оценка в 93,5% оказалась самой высокой среди моделей, протестированных по стандартам 2024 года. Этот показатель на 8,7% выше среднего результата других автомобилей, сообщает CarNewsChina 25 марта.

Краш-тесты по методике C-NCAP организовал Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC). Защиту водителя и пассажиров оценили на 94,31%, системы помощи водителю — на 95,25%, а безопасность пешеходов — на 90,42% (на 13% выше среднего).

Автомобили для испытаний покупались анонимно у дилеров, в тестах участвовала модификация Xiaomi SU7 Max с полным приводом и полным пакетом систем активной безопасности. Такой автомобиль в КНР стоит от 300 тыс. юаней (3,5 млн рублей в переводе).

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Xiaomi SU7 — это пятиметровый седан с трехметровой колесной базой. В топовой версии Max автомобиль имеет двухмоторную силовую установку мощностью 664 л.с., батарея емкостью 101 кВт·ч позволяет проехать до 800 км на одной зарядке.

10 марта сообщалось, что электрический суперседан Xiaomi SU7 Ultra попал в аварию на гоночной трассе в Китае. Авария произошла всего спустя несколько дней после начала отгрузок первых автомобилей Xiaomi SU7 Ultra клиентам.

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