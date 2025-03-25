Власти Украины смогут принудительно забирать земли и недвижимость в Закарпатье
Власти Украины смогут принудительно конфисковать землю и недвижимость у жителей Закарпатской области, соответствующий закон приняла Верховная рада. Об этом 25 марта сообщила украинская «Судебно-юридическая газета».
«Предусматриваются особенности принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения <…> в Ужгородском районе Закарпатской области», — говорится в публикации.
Изъятые участки будут использовать для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и инфраструктуры.
Инициаторами принудительного отчуждения могут стать органы исполнительной власти, местного самоуправления, Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сами оборонные предприятия.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Женеве 25 февраля заявил о нарушении Украиной прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Он отметил, что это происходит на протяжении последних 10 лет, и венгры, живущие в регионе, не могут, например, использовать родной язык в сферах образования, культуры, печати и государственного управления. Такое положение дел влияет на позицию Будапешта по евроинтеграции Киева.