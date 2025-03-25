Утвержден состав Оргкомитета спортивного форума «Россия — спортивная держава»

Распоряжением правительства Российской Федерации от 15 марта 2025 г. № 607-р утвержден новый состав Организационного комитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Возглавляет Оргкомитет заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Заместителями председателя Оргкомитета стали помощник президента Российской Федерации Алексей Дюмин, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. В состав также вошли губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, представители профильных министерств и ведомств.

По распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2025 году форум «Россия — спортивная держава» состоится осенью в Самаре. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул значимость Форума и Самары как площадки для его проведения. «Как отметил наш президент Владимир Путин, форум «Россия — спортивная держава» призван укреплять международное сотрудничество, связи, контакты, дает возможность обмениваться лучшими практиками спортподготовки, методиками научного сопровождения любительского и профессионального спорта и идеями продвижения культуры здорового образа жизни. Форум пройдет в гостеприимной Самаре, которая примет порядка 3 тыс. делегатов, включая иностранных представителей. К организации мероприятия будут привлечены более тысячи волонтеров. В этом году форум призван обеспечить качественную перезагрузку всей отрасли с учетом событий в мировом спорте», — отметил вице-премьер.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Антон Кобяков обозначил основные темы грядущего мероприятия. «На площадке форума будет обсуждаться ход реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». Отдельное внимание будет уделено актуальным вопросам реабилитации участников СВО через спорт с участием регионов нашей страны. Уверен, что форум, который состоится в этом году в Самаре, станет новой яркой точкой не только в спортивной жизни нашей страны, но и уверенно встанет в деловой график всех заинтересованных в развитии спорта в России», — отметил Антон Кобяков.

Ключевым пространством для стратегических сессий и круглых столов, а также местом проведения спортивных мероприятий и интерактивной экспозиции «Герои спорта», приуроченной к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, станет стадион «Солидарность Самара Арена».

В свою очередь, министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил, что в рамках Форума «Россия — спортивная держава» планируется обширная спортивная и культурная программа. «На территории стадиона, где пройдет основная часть форума, будет развернут павильон площадью 5,7 тыс. кв. м для масштабной выставки новейших спортивных технологий. Всё это пространство будет оформлено в соответствии с новым фирменным стилем форума, который обновится впервые за многие годы, станет более лаконичным, но при этом современным. Кроме того, в рамках форума планируется фестиваль уличных видов спорта, включая соревнования по брейкингу, паркуру, воркауту, скейтбордингу, BMX и стритболу, а также тематические зоны, посвященные ГТО, фиджитал-спорту, автомодельному и авиамодельному спорту. Мы планируем, что культурная программа форума привлечет тысячи зрителей и послужит популяризации здорового образа жизни среди молодежи», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

В ближайшее время ожидается первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Форума. Мероприятие состоится в Самаре осенью 2025 года.