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Дело Жерара Депардье. Звезде французского кино запросили условный срок

Прокурор запросил для Депардье полтора года условного срока
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Фото: TASS/Mahoudeau Clement/ABACA
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В Париже проходит суд над актером Жераром Депардье. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух женщин, которых он якобы домогался в 2021 году на съемках фильма. До этого артиста обвиняли в изнасиловании и других действиях сексуального характера, однако до суда дело не доходило. За Депардье вступались президент Франции Эммануэль Макрон и другие актеры. Как проходит процесс в отношении иконы французского кино — в материале «Известий».

В чем обвиняют Депардье

• 24 марта в Париже стартовал судебный процесс с участием 76-летнего Депардье. Он обвиняется в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Жалобы на него подали 53-летняя художник-декоратор и 33-летняя ассистентка режиссера, чьи настоящие имена не раскрываются. Это первый случай, когда обвинения в адрес актера дошли до судебного разбирательства.

• Художник-декоратор пожаловалась на действия Депардье в феврале 2024 года. Она заявила, что во время съемок в парижском особняке актер зажал ее ногами, трогал за ягодицы, гениталии и грудь, совершая непристойные жесты и нецензурно выражаясь. По ее словам, эту сцену наблюдали три свидетеля. Психологическая экспертиза показала, что после этого пострадавшая была нетрудоспособна в течение семи дней.

• Помощница режиссера подала жалобу в марте 2024-го. Она рассказала, что Депардье трижды трогал ее за ягодицы и грудь с разницей в несколько дней во время съемок. Когда она сообщила о произошедшем руководству съемочной группы, актер сначала извинился, однако в дальнейшем мешал ей нормально работать. Актриса Анук Гринберг, снявшаяся в фильме, подтвердила показания двух женщин и назвала поведение Депардье грубым и непристойным.

• В апреле Депардье был ненадолго задержан и допрошен в полицейском участке Парижа. Судебное разбирательство было первоначально назначено на октябрь 2024 года, однако артист не явился по повестке. Процесс был перенесен на март из-за состояния здоровья Депардье. До этого он перенес операцию по шунтированию сердца и обострение диабета. К мартовским заседаниям его здоровье улучшилось, врачи разрешили ему проводить на слушаниях по шесть часов с перерывами.

• В суде Депардье заявил, что действительно трогал декоратора за бедра, но сделал это для того, чтобы не поскользнуться и не упасть. Он также признал, что делал грубые замечания, но они касались не самой женщины, а ее работы. Свое поведение актер объяснил тем, что чувствовал расстройство и усталость. Адвокат Депардье Жереми Ассу заявил, что свидетели сами не признают, что наблюдали со стороны актера насильственные действия.

• Прокурор запросил для Депардье полтора года лишения свободы условно, штраф в размере €20 тыс. и возмещение ущерба истицам. Первоначально актеру грозило до пяти лет лишения свободы и штраф до €75 тыс.

Кто еще обвинял Депардье

• В 2018 году первой с обвинениями в адрес Депардье выступила актриса и танцовщица Шарлотта Арно, которой на тот момент было 22 года. Она заявила, что актер, друживший с ее отцом, дважды изнасиловал ее в своем доме, куда она приходила для репетиций. После девятимесячного расследования обвинения были сняты, однако после повторной жалобы Депардье были предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии. В августе 2024 года прокуратура Парижа потребовала передать дело в суд, решение по этому поводу еще не принято.

• Свои показания по делу с участием Арно дала актриса Элен Даррас. В сентябре 2023 года она сама подала жалобу на Депардье, предъявив обвинения в сексуальном насилии, произошедшем на съемках фильма «Диско» в 2007 году. Однако прокуратура не стала рассматривать обращение из-за истечения срока давности.

В Париже с любовью: что грозит Жерару Депардье по делу о домогательствах
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• После того как расследование по делу Арно было прекращено в первый раз, с обвинениями в адрес Депардье выступила актриса Эммануэль Дебевер. Она заявила, что в 1982 году во время съемок фильма «Дантон» Депардье уединился с ней и засунул руку ей под юбку, однако обращаться в полицию она не стала. 6 декабря она погибла после попытки самоубийства. Это произошло за день до того, как в программе Complément d'enquête вышел фильм-расследование о Депардье, в котором были опубликованы видеозаписи с его оскорбительными и непристойными комментариями в адрес женщин.

• В 2023 году портал Mediapart опубликовал рассказы 13 женщин, работающих в киноиндустрии, в которых прозвучали обвинения в адрес Депардье. Утверждалось, что он совершил в отношении них сексуальное насилие с 2004 по 2022 год. Женщины не стали подавать официальные жалобы из-за страха последствий для карьеры.

Какой резонанс произвели обвинения

• Многочисленные обвинения в адрес Депардье, большинство из которых не рассматривались полицией и не дошли до суда, вызвали бурную реакцию во Франции. В декабре 2023 года, вскоре после выпуска Complément d'enquête, министр культуры Рима Абдюль Малак заявила, что актера могут лишить ордена Почетного легиона, полученного в 1996 году. Она назвала слова и поведение Депардье позором Франции, но отметила, что фильмы с его участием не будут исключены из французского наследия.

• В защиту Депардье вскоре встал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что говорить о лишении ордена еще рано, так как для этого нужны доказанные в суде обвинения в совершении преступлений. Макрон признался, что является поклонником творчества Депардье и не хочет участвовать в его травле без веских оснований. Позднее, получив порцию критики в свой адрес, президент уточнил, что сочувствует жертвам насилия, но также просит уважать презумпцию невиновности в адрес Депардье.

• Депардье также поддержали в профессиональном сообществе. Около 50 деятелей шоу-бизнеса подписали письмо в газету Le Figaro против его травли и отмены спектаклей с его участием. В число подписантов вошли актеры Пьер Ришар, Карла Бруни, Шарлотта Рэмплинг, Кароль Буке, Натали Бай. В дальнейшем некоторые из подписавшихся отказались выступать в поддержку Депардье. Публикация этого письма побудила помощницу режиссера фильма «Зеленые ставни» подать жалобу на актера и довести дело до единственного пока судебного разбирательства.

• Еще до начала процесса в отношении Депардье были предпринятые некоторые общественные санкции. Он был лишен Национального ордена Квебека, а из музея восковых фигур Гревен была удалена его статуя, стоявшая там с 1981 года. Швейцарский телеканал RTS отказался транслировать фильмы, в которых Депардье играл главные роли. С 2022 года Депардье не снимался в каких-либо кинолентах или сериалах.

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