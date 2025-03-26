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Эксперты рассказали об ошибках при оплате за авто с пробегом

«СберАвто»: ошибка при оплате за машину — передача денег без оформления сделки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Покупка автомобиля с пробегом требует осторожности, причем не только относительно его технического состояния, но и вопроса безопасной оплаты. Ошибки при ее проведении могут привести к неприятным потерям, юридическим сложностям и сыграть на руку мошенникам. Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали «Известиям» 26 марта о самых часто встречающихся ошибках при расчете за машину и способах их избежать.

«Самая грубая, но тем не менее одна из самых распространенных ошибок — если покупатель оплачивает сумму до или даже без подписания договора купли-продажи, а сделка срывается, вернуть деньги бывает сложно. Чтобы избежать такой ситуации, важно до проведения любых расчетных операций, даже внесения аванса, подписывать договор и указывать в нем точную сумму сделки и способ оплаты», — уточнили специалисты.

Также среди автолюбителей встречается пренебрежение подтверждающими документами. Если расчет производится наличными, в дополнение к договору необходимо оформить расписку, подтверждающую факт передачи средств — это же касается и аванса. Иначе доказать, что деньги полностью или частично были внесены, становится проблематично. Любая оплата должна фиксироваться по факту в договоре или расписке, подчеркнули эксперты.

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«Некоторые продавцы просят перевести деньги не на свой счет, а на карту родственника или третьего лица — и это иногда может быть связано с попыткой скрыть следы сделки. Деньги лучше перечислять только владельцу автомобиля, указанному в документах. В назначении платежа желательно указывать: «Оплата по договору купли-продажи автомобиля (модель, VIN)». Перед переводом стоит повторно проверить, совпадают ли данные паспорта продавца с информацией в ПТС и СТС», — добавили в сервисе.

Кроме того, при передаче крупных сумм наличными существует риск получить на сдачу поддельные банкноты. Чтобы избежать подобной ситуации, эксперты посоветовали передавать средства без сдачи, либо проводить оплату в банке, где можно сразу зачислить деньги на счет продавца и проверить подлинность купюр. Все действия на территории банка фиксируются камерами, и это повышает безопасность взаимодействия с продавцом.

«Нечистые на руку продавцы могут давить на покупателя, требуя срочного перевода денег под предлогом того, что на машину уже есть другой покупатель. Спешка с оплатой, в свою очередь, может привести к невнимательности. Но покупать автомобиль без проверки его юридической чистоты нежелательно. Помимо этого, перед сделкой важно отследить машину по базам ГИБДД, реестру залогов и другим источникам», — подчеркнули в сервисе.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что чаще всего россияне прошедшей зимой приобретали автомобили с пробегом бренда Lada. На втором месте по популярности — Kia. На третьем — Toyota, следует из данных сервиса «СберАвто».

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