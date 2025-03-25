Корреспондента «Известий» Федорчака посмертно наградили орденом «За верность долгу»
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- Корреспондента «Известий» Федорчака посмертно наградили орденом «За верность долгу»
Глава Крыма Сергей Аксенов 25 марта подписал указ о посмертном награждении военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака государственной наградой республики — орденом «За верность долгу».
В своем Telegram-канале Аксенов подчеркнул, что Федорчак награждается «за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни».
О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.
В этот же день также в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком.