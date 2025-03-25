Жапаров подписал принятый парламентом закон о госгранице с Таджикистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о государственной границе с Таджикистаном, который был принят парламентом республики. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба киргизского лидера.
«Президент Садыр Жапаров подписал закон «О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе», подписанного 13 марта 2025 года в городе Бишкек», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Уточняется, что закон принят вице-спикером парламента республики Джамилем Исаевым 19 марта 2025 года.
Отмечается, что создание договорно-правовой и нормативно-правовой баз между Киргизией и Таджикистаном по государственной границе направлено на обеспечение стабильности и безопасности, создание благоприятных условий для граждан обоих государств.
Ранее, 13 марта, Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали договор о линии границы между странами. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Кайрагач» и «Кызыл-Бель». Граница была закрыта с 2021 года.