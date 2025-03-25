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СМИ узнали о планах западных военных обсудить миротворческую миссию на Украине

CBC: западные военные в ближайшие дни обсудят миротворческую миссию на Украине
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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
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Западные военные в ближайшие дни приступят к детальному обсуждению миротворческой миссии на Украине. Об этом 25 марта сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на ответственного за зарубежные и внутренние операции генерала Стива Буавэна.

В материале говорится, что идея создания миротворческих сил вызывает скептицизм на международном уровне на фоне переговоров о прекращении огня.

«Ожидается, что на этой неделе западные военные командиры приступят к детальному планированию потенциальной миротворческой миссии «коалиции желающих» на Украине», — приводятся слова канадского генерала.

При этом Оттаве будет сложно внести свой вклад в подобную миссию, но это возможно, если канадские войска, обучающие украинских солдат, будут перепрофилированы для военных операций, предположил Буавэн.

Он также сообщил, что на прошлой неделе в Великобритании прошла предварительная встреча старших военных командиров из 28 стран, выразивших готовность внести свой вклад в силы, которые будут развернуты в случае прекращения огня.

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Газета The Times 16 марта сообщила о том, что союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании рассказали, что премьер-министр страны Кир Стармер заручился поддержкой значительно большего числа государств, готовых предоставить наземные войска.

20 марта стало известно, что страны так называемой коалиции желающих, куда входят Франция и Великобритания, решили отказаться от идеи отправки сухопутных сил на Украину и теперь хотят сделать упор на обеспечение воздушной и морской безопасности для Киева. В тот же день Макрон анонсировал саммит коалиции желающих с участием президента Украины Владимира Зеленского, который намечен на 27 марта.

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