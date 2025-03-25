В Красноярском крае обследуют гарантийные дороги
В Красноярском крае приступили к обследованию гарантийных дорог и мостов, работы на которых велись по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом во вторник, 25 марта, сообщает пресс-служба КрУДора.
Проверка пройдет в несколько этапов. Специалисты оценят качество дорожного покрытия, состояние обочин, дренажных систем, разметки и знаков, освещения. Всего будет охвачено 258 объектов ремонта, капремонта и реконструкции.
Все объекты планируют полностью проверить до 15 апреля. По результатам будут составлены акты, где зафиксируют выявленные недостатки. До 10 июня подрядчики должны будут устранить обнаруженные дефекты за свой счет, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» завершилась в 2024 году. В новом сезоне работы будут вестись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».