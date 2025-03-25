Прилепин заявил о целенаправленных атаках ВСУ на российских военкоров
Украинские боевики целенаправленно атакуют российских военных корреспондентов. Об этом 25 марта заявил «Известиям» писатель Захар Прилепин.
«Действительно не думаю, что это совпадение. Думаю, что есть гласные и негласные приказы с украинской стороны, с киевской стороны и даже, скорее всего, личная инициатива [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он.
Прилепин добавил, что эти действия свидетельствуют о проявлении украинского неповиновения и нежелании принимать текущую форму переговоров.
Кроме того, писатель подчеркнул, что работа военного корреспондента является крайне опасной. Он напомнил, что в 2014 году обсуждалась тема «специальной охоты» на журналистов, на тот момент киевские власти даже выплачивали вознаграждения за такие преступления.
О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.
В этот же день также в зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком.