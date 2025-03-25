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Прилепин заявил о целенаправленных атаках ВСУ на российских военкоров

Прилепин: боевики ВСУ целенаправленно атакуют российских военкоров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Украинские боевики целенаправленно атакуют российских военных корреспондентов. Об этом 25 марта заявил «Известиям» писатель Захар Прилепин.

«Действительно не думаю, что это совпадение. Думаю, что есть гласные и негласные приказы с украинской стороны, с киевской стороны и даже, скорее всего, личная инициатива [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он.

Прилепин добавил, что эти действия свидетельствуют о проявлении украинского неповиновения и нежелании принимать текущую форму переговоров.

Кроме того, писатель подчеркнул, что работа военного корреспондента является крайне опасной. Он напомнил, что в 2014 году обсуждалась тема «специальной охоты» на журналистов, на тот момент киевские власти даже выплачивали вознаграждения за такие преступления.

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О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

В этот же день также в зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком.

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