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Школы и детские сады в ДНР вернутся к очной форме обучения и полному дню работы

Минпросвещения: школы и детсады в ДНР вернутся к очной форме обучения с 31 марта
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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С 31 марта школы и детские сады в Донецкой Народной Республике (ДНР) впервые спустя несколько лет возвращаются к очной форме обучения и полному рабочему дню. Об этом 25 марта сообщили на сайте Минпросвещения РФ.

К привычному режиму работы вернутся 19 школ и 16 детских садов ДНР, в том числе в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой. При этом в последнем городе планируется вывести все образовательные учреждения, некоторые из которых не работали со времен пандемии коронавируса.

«Это важное решение, которое позволит ребятам полноценно включиться в образовательный процесс и будет способствовать активному присоединению школ и детских садов региона к единому образовательному пространству страны. Убежден, что ничто не может заменить живого общения ученика с учителем, и важно, что дети снова смогут получать знания в привычной комфортной обстановке», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он в том числе отметил вклад главы ДНР Дениса Пушилина и его команды в работу по возвращению школ и детских садов к превычному режиму. Отмечается, что что Пушилин лично проверит готовность перейти на полный день работы детского сада №393 Киевского района Донецка.

По данным Минпросвещения, в настоящее время на очном обучении в ДНР находятся 474 школы из 587, 428 детских садов из 565, а также 65 колледжей и техникумов из 84.

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Кравцов во время рабочей поездки в Курскую область 24 августа минувшего года сообщил о переводе некоторых региональных школ на смешанный формат обучения. Данное решение было принято на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на область 6 августа.

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