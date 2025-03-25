В Италии назвали атаку ВСУ на журналистов преступлением при пособничестве Запада
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо 25 марта в беседе с «Известиями» назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате которой погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, преступлением при пособничестве Запада.
При обстреле также погибли оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Лоруссо заявил, что ни в одной итальянкой газете не увидел публикаций о гибели двух коллег и смерти водителя.
«Это еще одно преступление, совершенное украинскими вооруженными силами при пособничестве Запада. <...> Александр, Андрей и Александр были убиты дважды. Первый раз преступным режимом Киева, второй раз — режимами итальянской прессы», — сказал он.
Журналист также признался, что ему стыдно за итальянскую прессу, правительство и президента Италии, которые поддерживают преступный и террористический режим Киева. Лоруссо выразил соболезнования родным и близким погибших.
24 марта стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. По предварительным данным, он погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Федорчак работал на территории ЛНР и Харьковской области.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гибель Александра Федорчака в зоне спецоперации по защите Донбасса новым преступлением, которое совершило руководство Украины против свободы слова.