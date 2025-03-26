«Столото» запустило платформу по сбору средств на благотворительность

«Столото» запустило площадку для сбора средств на благотворительные и социально значимые проекты. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.

Отмечается, что на сайте распространителя в разделе «Добрые дела» желающие могут сделать пожертвование и поддержать подопечных благотворительных фондов. Проекты, на которые направляются средства, прошли многоступенчатый отбор и получили оценку надежности.

Директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман напомнила, что «Столото» помимо целевых отчислений в бюджет РФ, в рамках программы КСО из собственных средств системно оказывает поддержку более чем 25 российским спортивным и благотворительным проектам различного масштаба. «Основные направления в рамках этой программы — помощь детям, людям пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья и проектам по развитию инклюзивного спорта. На нашей фандрайзинговой платформе представлены благотворительные проекты по каждому из этих направлений», — отметила Тубман.

По ее словам, претендовать на размещение на фандрайзинговой платформе могут проекты, которые вошли в шорт-лист ежегодного конкурса грантов от «Столото», но не стали победителями. «Размещенным на платформе проектам дается шанс получить поддержку от аудитории „Столото“. Уверены, что наша фандрайзинговая платформа будет способствовать развитию системной поддержки благотворительных фондов и НКО и вдохновлять людей на помощь другим», — добавила Тубман.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.