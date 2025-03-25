Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Херсонской области

Суд признал геноцидом народов СССР преступления немецких нацистов в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом 25 марта сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

«В судебных заседаниях установлено, что общее число убитых и замученных, а также погибших от голода и инфекционных болезней составило более 70 тыс. человек, еще более 37 тыс. принудительно угнаны в страны Западной Европы с целью привлечения к каторжному труду», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что нацистами уничтожено свыше 12 тыс. сооружений, в том числе зданий промышленно-производственного назначения, жилых домов, животноводческих построек. По прямым директивам оккупационных властей и военного командования сжигались и разрушались школы, клубы, театры, музеи, библиотеки, амбулатории и больницы, детские учреждения. Общая сумма причиненного ущерба в переводе на современный курс превысила 8 трлн рублей.

К тому же, в следственном комитете (СК) России сотрудниками установлено захоронение свыше 1 тыс. человек на окраине города Геническа, откуда были извлечены останки более 280 человек, в том числе свыше 40 детей, а также гильзы и пули иностранного производства («Люгер», «Маузер» и др.).

«Обнаруженные в ходе осмотров мест происшествия и изъятые личные вещи убитых, атрибуты их одежды и иные предметы, имеющие значение для расследования, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. Поисковые мероприятия, а также работы по эксгумации продолжаются», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что в подтверждение изложенных фактов суду была представлена значительная доказательственная база, в том числе архивные документы, экспертные заключения и свидетельские показания.

«Собранные следствием доказательства стали еще одним подтверждением бесчеловечного плана немецко-фашистских захватчиков и их пособников по разграблению, порабощению и истреблению мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа», — заключили в СК.

Ранее, 24 марта, суд признал геноцидом народов СССР преступления немецких нацистов в Мурманской области в годы ВОВ. Уточняется, что столица Кольского Заполярья являлась стратегической целью захватчиков. При этом мурманчане не прекращали трудиться, чтобы внести свой вклад в победу.