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Врач рассказал о критическом моменте во время болезни папы римского

Врач Алфьери: папа римский мог умереть 28 февраля
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Папа римский Франциск был близок к смерти 28 февраля. Об этом 25 марта сообщил один из его лечащих врачей Серджио Алфьери в интервью газете Corriere della Sera.

По словам медика, по прошествии двух недель после поступления понтифика в римскую больницу имени Агостино Джемелли его состояние внезапно ухудшилось. У него начался бронхиальный спазм с приступом рвоты и ее вдыханием, в результате чего ослабилась дыхательная система.

«Впервые я увидел слезы на глазах некоторых людей вокруг него. Люди <...> искренне любят его как отца. Мы все понимали, что ситуация еще больше ухудшилась, и существовал риск, что мы не справимся», — вспомнил Алфьери.

В тот момент перед врачами встал выбор — остановиться и «отпустить» папу или попробовать другие варианты лечения, рискуя повредить жизненно важные органы, продолжил он. С согласия помощника Франциска Массимилиано Страппетти было решено продолжить лечение, заключил Алфьери.

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О госпитализации понтифика пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 18 февраля у него было выявлено начало двусторонней пневмонии, а 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови. В начале марта сообщалось, что Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. В Ватикане 8 марта заявили, что состояние понтифика начало улучшаться. После этого, 19 марта, стало известно, что Франциск больше не нуждается в вентиляции легких по ночам.

Позднее, 23 марта, папа римский впервые за пять недель выступил перед верующими.

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