В Луганске почтили память погибших при обстреле ВСУ журналистов
В Луганске 25 марта прошла церемония возложения цветов в память о российских журналистах, которые погибли в результате артиллерийского обстрела Кременной со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Сегодня журналистским сообществом собрались почтить память наших коллег, погибших за правду. «Известия» и «Звезда» всегда работали на нашей территории и показывали реальную картину происходящего», — сообщила замминистра цифрового развития Луганской Народной Республики (ЛНР) Александра Веселова.
По ее словам, украинские боевики целенаправленно бьют по журналистам, и подобные преступные действия нельзя замалчивать.
24 марта стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Согласно предварительным данным, он погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Журналист работал на территории ЛНР и Харьковской области.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гибель Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса новым преступлением, которое совершило руководство Украины против свободы слова.