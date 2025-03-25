Размер автокредита в России стал самым низким за два года
Средний размер выданных автокредитов в феврале 2025 года составил 1,23 млн рублей, он оказался самым низким с января 2023 года, сообщили 25 марта в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с последним зимним месяцем прошлого года февральский показатель стал меньше на 17,3%. По сравнению с январем этого года он снизился на 0,5%.
Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ зафиксирован в Москве (1,64 млн. рублей), Московской области (1,48 млн. рублей), Санкт-Петербурге (1,42 млн. рублей), а также в Ленинградской области (1,41 млн. рублей) и Ханты-Мансийском АО (1,36 млн. рублей).
Самое серьезное сокращение среднего размера автокредита продемонстрировали Самарская (–28,4%), Ульяновская (–24,1%) и Ростовская (–23,8%) области. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за прошедший год сократился на 16,1 и 18,3% соответственно.
20 марта сообщалось, что за февраль банки выдали россиянам 62,3 тыс. автокредитов на 76,7 млрд рублей — это минимум с весны 2023-го. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачи сократились в полтора раза.