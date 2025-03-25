Комбрига ВСУ приговорили к пожизненному сроку за приказ об ударе по Скадовску
Командира реактивно-артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Келембета заочно приговорили к пожизненному заключению за приказ о нанесении ракетного удара по Скадовску в Херсонской области в 2023 году. Об этом «Известиям» 25 марта сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Келембет 9 ноября 2023 года приказал подчиненным нанести ракетный удар по зданию военного следственного отдела в Скадовске Херсонской области. В результате случившегося погибли 11 мирных жителей.
Осужденный находится в международном розыске.
Ранее, 24 марта, 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному заключению за террористические атаки на российские военные аэродромы. Было установлено, что по их приказу было осуществлено четыре теракта.