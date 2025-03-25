МО Норвегии рекомендовало Европе взять больше ответственности в сфере обороны
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что страны Евросоюза (ЕС) обязаны взять на себя больше ответственности в сфере обороны, чтобы сохранить помощь США. Об этом 25 марта сообщило агентство Reuters.
«Для тех, кто опасается, что США не будут рядом, когда это будет необходимо, ответ: «повышенная ответственность за вашу собственную безопасность», — сказал глава МО Норвегии.
Когда президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить расходы на оборону до 5% ВВП, и сказал, что страна может не защищать тех, кто отстает, американская поддержка европейской обороны оказалась под вопросом, сообщили в агентстве.
Ранее, 1 марта, министерство обороны Норвегии подтвердило продолжение сотрудничества с Военно-морскими силами (ВМС) США. Также в пресс-службе сообщили, что США продолжат получать необходимые поставки и поддержку от Норвегии.