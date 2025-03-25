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МО Норвегии рекомендовало Европе взять больше ответственности в сфере обороны

Сандвик: Европа должна взять на себя больше ответственности в сфере обороны
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что страны Евросоюза (ЕС) обязаны взять на себя больше ответственности в сфере обороны, чтобы сохранить помощь США. Об этом 25 марта сообщило агентство Reuters.

«Для тех, кто опасается, что США не будут рядом, когда это будет необходимо, ответ: «повышенная ответственность за вашу собственную безопасность», — сказал глава МО Норвегии.

Когда президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить расходы на оборону до 5% ВВП, и сказал, что страна может не защищать тех, кто отстает, американская поддержка европейской обороны оказалась под вопросом, сообщили в агентстве.

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Ранее, 1 марта, министерство обороны Норвегии подтвердило продолжение сотрудничества с Военно-морскими силами (ВМС) США. Также в пресс-службе сообщили, что США продолжат получать необходимые поставки и поддержку от Норвегии.

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