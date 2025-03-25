Израиль намерен проводить новые контакты с РФ по иранской ядерной программе

Израиль собирается начать проводить с Россией новые контакты по вопросу ядерной программы Ирана. Об этом 25 марта заявил исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.



«Это будет на уровне МИД, это будет на уровне и других встреч. Потому что, как я сказал, это вопрос, который нас интересует», — подчеркнул дипломат в интервью ТАСС.



Он пояснил, что Израиль будет стремиться повлиять на Иран с помощью России для того, чтобы предотвратить недружественные действия в отношении израильского государства. Бен Цви отметил, что иранская ядерная программа всегда находится у Израиля на повестке дня.



Ранее, 10 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия окажет содействие для мирного урегулирования ситуации с иранской ядерной программой.

Также 5 февраля стало известно о том, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум о национальной безопасности, который, по его словам, оказывает «максимальное давление» на ядерную программу Ирана. Он отметил, что Вашингтон не может позволить Тегерану иметь ядерное оружие и создавать его.