Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Херсонскую область
Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область. Об этом 25 марта сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Уточняется, что украинская армия нанесла артиллерийский удар по Алешкам и Новой Каховке, в результате чего три мирных жителя получили ранения.
«Всех пострадавших доставили в местные больницы», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, добавил губернатор, в Раденске сгорел жилой дом и хозяйственная постройка. Также ВСУ обстреляли Голую Пристань, Горностаевку, Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Казачьи Лагеря, Песчановку и Саги.
19 марта мирный житель пострадал в Каховке Херсонской области при обстреле города со стороны ВСУ. В результате атаки была повреждена линия электропередачи (ЛЭП) в Горностаевском округе, в связи с этим отключено электричество в поселках Заводовка и частично в Горностаевке.