Премьер-министр Дании назвала неприемлемым давление США на Гренландию
Предстоящий визит делегации США в Гренландию является формой давления, что недопустимо. Об этом 25 марта заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью телеканалу TV2.
«Это явно не тот визит, который нужен Гренландии. Поэтому я должна сказать, что в этой ситуации оказывать давление на Гренландию и Данию неприемлемо», — сказала Фредериксен.
Также политик отметила, что этому давлению «придется противостоять».
По словам Фредериксен, визит делегации США нельзя рассматривать в отрыве от заявлений о желании купить Гренландию.
Американская делегация, в которую войдет супруга вице-президента США Уша Вэнс, прибудет в Гренландию 27–29 марта.
Ранее, 10 марта, глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что не исключает обретения островом независимости. При этом он подчеркнул, что любые варианты будущего этой территории предполагают участие в альянсе стран Запада.
Позже, 12 марта, британская газета The Times сообщила, что победа гренландской партии «Демократы», выступающей за постепенное обретение островом независимости, на парламентских выборах показала, что местные жители не хотят вхождения Гренландии в состав США, как того хочет американский лидер.