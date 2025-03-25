Люди принесли цветы к мемориалу в память о корреспонденте «Известий» Федорчаке
Люди несут цветы к мемориалу, установленному в здании редакции, в память о корреспонденте «Известий» Александре Федорчаке, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО).
На кадрах, опубликованных 25 марта «Известиями», можно увидеть фотографию журналиста, размещенную в центре стола, рядом с военной каской. Люди, пришедшие отдать дань уважения, возлагают цветы к мемориалу и крестятся, выражая свои соболезнования.
О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.