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В России высказались о причинах обострения Европой конфликта на Украине

Депутат Журова: Европа может обострять конфликт на Украине из-за коррупции
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Обострение Европой конфликта на Украине на фоне переговоров России и США может быть связано с коррупцией. Такое мнение зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала во вторник, 25 марта.

По словам парламентария, самое удивительное то, что на фоне этих переговоров Европа обостряет ситуацию тем, что Россия якобы собирается нападать на них.

«Начинаешь всё больше и больше думать, что есть элемент коррупции, что теперь же надо объяснить, куда делись все деньги за это время и кто в этом участвовал тогда вместе с Украиной. Странно, что они хотят, чтобы конфликт продолжался», — сказала Журова в беседе с Lenta.Ru.

Рабочие полдня: РФ и США провели 12-часовой раунд консультаций
К чему пришли Москва и Вашингтон на очередных переговорах в Эр-Рияде

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись 24 марта. Они длились 12 часов, уточняет 360.ru.

Член делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал встречу как непростой, но полезный диалог, передает RT. По его словам, в ходе переговоров стороны затронули множество проблем, однако решить удалось не все.

25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде не будет обнародовано, передает НСН.

Ранее, 23 марта, помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявлял, что Москва и Вашингтон обсудят территориальные вопросы, а также прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок.

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