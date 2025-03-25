На Трампа подали в суд из-за ликвидации министерства образования США
Крупные союзы учителей США и правозащитники из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения ликвидировать министерство образования. Об этом 25 марта сообщает агентство Reuters.
«Администрация Трампа неоднократно заявляла о своем намерении закрыть это жизненно важное агентство, последний раз в указе от 20 марта 2025 года», — говорится в заявлении, которое было подано в суд.
Было подано два иска: один совместный от Национальной ассоциации образования (NEA) и NAACP в Мэриленде, другой — от Федерации американских учителей (AFT) в федеральный суд Массачусетса.
По данным агентства, только в марте из министерства образования было уволено более 1,3 тыс. человек. Также авторы жалобы заявляют, что были отменены контракты и гранты на исследования и подготовку учителей на сумму более $1,5 млрд.
Ранее, 21 марта, стало известно о том, что Трамп подписал указ об упразднении американского министерства образования. Его полномочия будут переданы властям штатов и местным сообществам.