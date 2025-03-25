Режим повышенной готовности ввели в Красноярском крае
Режим повышенной готовности начал действовать в Красноярском крае со вторника, 25 марта. Он продлится до 1 июля. Соответствующее постановление опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации.
Данная мера вводится для предупреждения ЧС в связи с прохождением пожароопасного периода и периодов весеннего половодья и паводков.
Органам управления и силам территориальной подсистемы поручили усилить контроль за состоянием окружающей среды, осуществлять мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов.
Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, при необходимости будет введено круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц на стационарных пунктах управления, чтобы быть готовыми к эвакуации жителей в случае возможного подтопления.
Днем ранее в лесах Красноярского края начался пожароопасный сезон. На территории нескольких районов работают наземные группы, сотрудники лесничеств, охотинспекторы, инспекторы лесной охраны, используются беспилотники.