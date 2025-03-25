СМИ сообщили о связи взрыва на складе в Чехии с дефектом при производстве
Взрыв на складе боеприпасов компании Policske strojirny у города Боржины на востоке Чехии, скорее всего, связан с дефектом при производстве, сообщает 25 марта Idnes со ссылкой на источник, близкий к расследованию инцидента.
Чешская полиция также заявляет, что сейчас главной версией является дефект при производстве боеприпасов.
«На данный момент наиболее вероятной причиной взрыва представляется технический дефект в технологии производства в одном из цехов», — говорится в заявлении полиции в соцсети Х (бывш. Twitter).
При этом один из рабочих склада заявил, что звук был похож на глухой удар, а не на взрыв и, скорее всего, произошло короткое замыкание в печи, где происходит обжиг свинца.
О взрыве на складе сообщили ранее в этот день. Сообщалось как минимум об одном пострадавшем. Склад находится рядом с заводом, который производит крупнокалиберные боеприпасы, занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.