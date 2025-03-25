Житель Петербурга подал иск к США из-за задержки в продлении визы

Житель Санкт-Петербурга Илья Михайлов подал иск к США на сумму свыше 8 млн рублей из-за задержки в выдаче визы, что привело к банкротству его американской компании. Об этом 25 марта сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По словам Михайлова, в 2016 году он основал транспортную компанию в США и получил визу, действующую до июля 2017 года.

«На счет созданной компании Илья перевел $95 тыс. С 2016 по 2019 год компания истца дважды подавала петиции на продление действия рабочей визы и дважды получала одобрение Службы гражданства и иммиграции», — написала Лебедева в Telegram-канале.

Она также добавила, что в сентябре 2019 года Михайлов вновь обратился в посольство США в Москве для продления визы. В декабре того же года ему вернули паспорт без визы. Кроме того, в 2020 году ему было предложено заплатить antifraud в размере $500. Визу ему выдали лишь в ноябре, добавила Лебедева.

Тем не менее, поскольку американское посольство рассматривало заявление Михайлова 441 день, его компания обанкротилась. Руководитель объединенной пресс-службы судов заявила, что Михайлов оценил причиненный ущерб на сумму более 8 млн рублей.

23 апреля 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американская сторона отказалась выдавать визы журналистам из РФ. По ее словам, «манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо».