МО: ВС России отразили три контратаки ВСУ за сутки в курском приграничье
Российские военнослужащие за сутки отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом 25 марта сообщили в Минобороны РФ.
Также бойцы подразделений группировки войск «Север» поразили формирования механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, а также бригад морской пехоты, президента и территориальной обороны ВСУ в районах четырех населенных пунктов.
В том числе было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 16 районах Сумской области ударами оперативно-тактической, армейской авиации, а также огнем артиллерии.
В Минобороны уточнили, что за сутки потери украинской армии составили свыше 260 боевиков. Кроме того, противник потерял танк, боевую машину пехоты, три боевых бронемашины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления беспилотниками.
Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения 25 марта уничтожили технику ВСУ с пехотой в курском приграничье. В Минобороны отметили, что после поражения целей расчет оперативно замаскировал орудие и отправился в укрытие.