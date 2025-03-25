В центре Читы устранили провал на дороге

Провал грунта устранили на улице Верхоленской в Чите. Он появился на месте работ по прокладке сетей водоснабжения, которые проводились зимой. Об этом во вторник, 25 марта, сообщается в Telegram-канале краевого минстроя.

Двумя днями ранее в городе прошел дождь, и грунт на дороге просел, пишет ИА ChitaMedia. Яму ликвидировали специалисты компании «Регион Строй».

Как объяснил глава проекта Руслан Намтаев, зимой не удалось как следует уплотнить землю, из-за чего с наступлением тепла на дороге образовались провалы. В скором времени грунт уплотнят, а после восстановят асфальтовое покрытие.

Ранее в марте сообщалось, что в Чите планируют построить дорогу в микрорайоне Амурский. Земельный участок, на котором положат асфальт, уже находится на балансе краевой столицы.