В Кремле заявили, что содержание переговоров в Эр-Рияде не будут обнародовать

Подробности переговоров делегаций США и России по Украине в Эр-Рияде не будут обсуждаться с прессой, так как на данном этапе это пока был только технический раунд. Об этом 25 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет всё-таки уже о технических переговорах. Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать», — пояснил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Он добавил, что информация, которую стороны обсудили друг с другом, сейчас анализируется. После чего участники диалога должны прийти к пониманию ситуации. Дальше Россия и США намерены продолжать контакты на высшем уровне.

При этом новые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом пока не планируются, однако такая беседа может возникнуть в графике лидеров при необходимости, пояснил пресс-секретарь.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Член делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал встречу как непростой, но полезный диалог. По его словам, в ходе переговоров стороны затронули множество проблем, однако решить удалось не всё.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позже рассказал, что прежде всего на переговорах российской и американской делегаций обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Он подчеркнул, что российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, при этом Москва не может верить Киеву на слово в рамках данного вопроса.