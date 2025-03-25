Реклама
Прямой эфир
Общество
Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали пять украинских БПЛА над территорией Крыма
Общество
В МИДе назвали звериной сущность киевского режима после атаки ВСУ на журналистов
Мир
Песков назвал недостаточной мировую реакцию на убийства ВСУ российских журналистов
Мир
Политолог указал на попытки Киева сорвать переговоры РФ и США
Общество
Матвиенко призвала учитывать интересы семей в нацпроектах в сфере транспорта
Общество
Актеры Мадянов и Добровольская посмертно получили премию «Ника»
Общество
Завершилась церемония прощания с актрисой Голубкиной
Общество
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ финансируемую НАТО организацию
Мир
Украина может лишиться 500 тыс. снарядов в случае смены власти в Чехии
Мир
World Athletics продлила отстранение российских спортсменов от соревнований
Общество
Коллеги отметили активность Федорчака и его желание показать правду
Мир
Наемница из Канады пожаловалась на срыв Трампом военных планов ВСУ на полгода
Армия
Росгвардия уничтожила объекты военной инфраструктуры ВСУ в Черниговской области
Общество
По факту взрыва газа в многоэтажке в Махачкале возбудили уголовное дело
Мир
В США после проверки департамента Маска признали умершими 7 млн человек
Мир
Несколько взрывных устройств нашли в дилерском центре Tesla в Техасе
Сюжет:

В Кремле заявили, что содержание переговоров в Эр-Рияде не будут обнародовать

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Подробности переговоров делегаций США и России по Украине в Эр-Рияде не будут обсуждаться с прессой, так как на данном этапе это пока был только технический раунд. Об этом 25 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет всё-таки уже о технических переговорах. Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать», — пояснил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Он добавил, что информация, которую стороны обсудили друг с другом, сейчас анализируется. После чего участники диалога должны прийти к пониманию ситуации. Дальше Россия и США намерены продолжать контакты на высшем уровне.

При этом новые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом пока не планируются, однако такая беседа может возникнуть в графике лидеров при необходимости, пояснил пресс-секретарь.

Европа нервничает, Киев призывает надавить на РФ. Что пишут СМИ о переговорах в Эр-Рияде

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Член делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал встречу как непростой, но полезный диалог. По его словам, в ходе переговоров стороны затронули множество проблем, однако решить удалось не всё.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позже рассказал, что прежде всего на переговорах российской и американской делегаций обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Он подчеркнул, что российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, при этом Москва не может верить Киеву на слово в рамках данного вопроса.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025