ОБСЕ готова стать площадкой для переговоров по новой архитектуре безопасности

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова стать площадкой для обсуждения новой архитектуры безопасности и нормализации отношений между Россией и США, заявил генеральный секретарь организации Феридун Синирлиоглу на пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

«Конечно, усилия, направленные на прекращение <конфликта> на Украине, важны, но в то же время важна и нормализация отношений между США и Россией», — приводит слова Синирлиоглу ТАСС.

Также генсек отметил, что ОБСЕ обладает опытом, знаниями и очень широким набором инструментов.

«Если стороны согласятся их использовать, мы готовы следить за выполнением любого достигнутого соглашения, а также быть площадкой для будущих дискуссий, направленных на создание новой архитектуры безопасности», — заключил Синирлиоглу.

Ранее, 16 марта, замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия скептически относится к задействованию ОБСЕ в случае проведения миротворческой миссии на Украине.